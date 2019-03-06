تمرد ستة من أبرز قيادات داعش على البغدادي في الباغوز

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفاد مصدر عراقي، بأن 6 من أبرز قيادات تنظيم داعش الارهابي في مدينة الباغوز السورية ، نكثوا البيعة لزعيم التنظيم الارهابي أبو بكر البغدادي .

وأضاف المصدر، أن القيادات من بينها عراقي واخر ليبي ، دعت الى مواصلة القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية، بما يخالف تعليمات البغدادي

وكشف المصدر، بأن معركة الباغوز كشفت وجود خلافات عميقة في التنظيم الارهابي يمكن ان تتطور الى بقية المناطق بسبب الجدل حول تسليم المئات من ارهابيي داعش أنفسهم بناءً على اوامر من قبل البغدادي في حين رفض اخرون الامر مع قرارهم بإستمرار القتال في الباغوز.

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