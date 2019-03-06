بوتفليقة لا يزال في العناية المركزة

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (تريبون دو جنيف)

أفادت وسائل إعلام سويسرية أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يعاني مشاكل في التنفس والأعصاب.

وهو بحاجة لعناية طبية مركزة، ولا يزال في الطابق الثامن في المستشفى الجامعي بجنيف، مشيرة إلى أنه يمكن أن يغادر المستشفى بعد أيام.

دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، في وقت سابق إلى احترام "القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين لرئاسة الجمهورية".

كما أشار بيان عمادة الأطباء - الذي صدر الثلاثاء - إلى المادتين 10 و58 من قانون أخلاقيات الطبيب.

ومنذ 22 شباط/فبراير تشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، في حركة غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال العشرين سنة الماضية.

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