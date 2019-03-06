الفروسية من تجربة الهواية لتحقيق الاحتراف #شباب -شباب بالهيل

#شباب - شباب بالهيل

تعتبر رياضة الفروسية من أهم وأبرز أنواع الرياضة عند العرب وترتبط إرتباطاً وثيقاً بتاريخهم وجذورهم، ولكن الفروسية إنحسرت في العصر الحديث لصالح رياضات أخرى.

إحتفظت دول الخليج العربي بالفروسية بينها المملكة العربية السعودية ولا تزال محط إهتمام الكثير من الشباب وأيضاً الشابات من بينهم رغد بنت غازي التي أسست نادي "ليجيند" الخاص بالنساء من كافة الأعمار.

وفي حلقة جديدة من "شباب بالهيل" الذي يعكس واقع نمط الحياة الشبابية في المملكة سنتعرف كيف أنشات رغد هذا النادي وتطور وحلمها بأن يصبح من أهم أندية الفروسية الخاصة بالفتيات في العالم.



وتؤكد رغد أن هذه الرياضة ليست هواية قط وإنما إحتراف وتصلح للشابات، لأن رياضة الفروسية مفيدة لصحة الإنسان كغيرها من الرياضات، ويطبق هذا على الفتيات كذلك.