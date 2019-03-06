الجيش الجزائري يؤكد على التزامه بالدستور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الأربعاء، أن الجيش والأجهزة الأمنية ملتزمين بتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي ظل الاحتجاجات التي تجتاح الجزائر، أضاف رئيس الأركان أن الجيش الوطني الشعبي، سيكون حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية.

وقال صالح في بيانهو الثاني خلال 24، إن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا.. بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي"، في إشارة إلى الانتخايات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وقال إن "إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية".

وطمأن بيان صالح الجزائريين بأن الجيش سيكون "في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال"، مضيفا أن "الجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها".



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