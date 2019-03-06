الأبرز ليوم الأربعاء 6/3/2019

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 400 داعشي

ألقت قوات سوريا الديموقراطية القبض على 400 مقاتل من تنظيم داعش، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز شرقي سوريا.

وتحاصر قوات سوريا الديموقراطية من تبقى من مقاتلي التنظيم منذ أسابيع في بقعة محدودة داخل بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في شرق سوريا.

الجيش الجزائري يؤكد على التزامه بالدستور

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الأربعاء، أن الجيش والأجهزة الأمنية ملتزمين بتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وفي ظل الاحتجاجات التي تجتاح الجزائر، أضاف رئيس الأركان أن الجيش الوطني الشعبي، سيكون حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية.

ما يجب ان تعرفه عن معاناة الإيغور: بصمات و"عينات صوت"

في الجزء السابق من سلسلة ما يجب ان تعرفه عن معاناة الإيغور تحدثنا عن قمع الحياة الثقافية والدينية لأقلية الإيغور، وفي السياق التالي سنتحدث عن القيود المفروضة على حرية الحركة والأساليب التكنولوجية التي تعتمدها الصين لفرض سيطرتها على إقليم شينجيانغ.