أوروبا: لا حل لمأزق بريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عقب المفاوضات الأخيرة في بروكسل، مرغريتيس سكيناس، إنه "لم يتم التوصل لحل" حتى الآن للخروج من مأزق بريكست.

وتأتي هذه التصريحات قبل 24 يوماً فقط على موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يُجري البرلمان الإسكتلندي وجمعية مفوضة من ويلز تصويتين متزامنين، للإعلان عن المعارضة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي وافقت عليه ماي.

وقال ناطق باسم رئيسة الوزراء تريزا ماي: "نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات"، مشيراً إلى أن "تقدماً سُجل في الأسبوعين الأخيرين، لكن ما زال هناك عمل" يجب القيام به.

في غضون ذلك، قالت زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي نيكولا ستيرجن إن إسكتلندا "يمكنها اختيار طريق مختلف"، وذلك قبيل التصويت على البريكست في البرلمان الإسكتلندي المفوّض.



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