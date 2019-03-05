مشاركة واسعة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في 20 مارس الجاري، تحت شعار "تغيير سلوك.. تطوير إنسان" بمشاركة نحو 70 ممارساً وخبيراً في الاتصال من مختلف بلدان العالم، يقدمون 37 جلسة حوارية وملهمة، وسلسلة من ورش العمل والملتقيات التفاعلية.

وتركز الدورة الثامنة من المنتدى، الذي يقام على مدى يومين في مركز إكسبو الشارقة، على وضع آليات لتحليل السلوك البشري، وتبني أحدث استراتيجيات التوعية وتغيير سلوك الأفراد، وتعزيز مساهمتهم في تغيير النظرة الاجتماعية للتعليم، وتحفيز شركاء العملية التعليمية لبناء ثقافة مهارات المستقبل، وتغيير العقلية الصحية وتأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي تفاعلي، عقده المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة صباح اليوم "الاثنين" في مسرح المجاز، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، وعدد من مسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وممثلي الجهات الراعية للمنتدى، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال كلمته: " إن رؤية الدورة الحالية من المنتدى تستند إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يضع الإنسان على قائمة أولويات البناء والتطوير وتنمية المجتمع".

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي "عند قراءة مسيرة نهضة وتطور بعض دول العالم نجدها اتخذت استراتيجيات اتصال طويلة الأمد كرستها بنهج عمل متطور في مؤسساتها وفق نمط التغيير الايجابي، وواحدة من هذه الاستراتيجيات كانت الخطاب المؤسسي نحو بناء التحوّل في ذهنية المجتمع، ليكون شريكاً في مشروع الدولة".

وأردف رئيس مجلس الشارقة للإعلام: " تحت مظلة هذه الاستراتيجيات، التي توجهت إلى المؤسسات والأفراد ونجحت في بناء ثقافة مجتمع ونمط سلوك وأسلوب ممارسة حضاري في الدولة، ظهرت جهود المؤسسات في وضع القوانين والأنظمة لتغيير السلوك بما ينعكس على تحسين الخدمات، في مختلف المجالات التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية، والإنسانية ".

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أثر تغيير السلوك واكتساب الممارسات الإيجابية على التنمية والتطوير والنمو الاقتصادي للبلدان، ودور الاتصال الحكومي في تغيير السلوك وتفعيل مشاركة الإنسان في التنمية والتصدي لتحدياتها المتنامية.

جديد الدورة الثامنة

بدوره قال سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "يحرص المنتدى على إطلاق المبادرات والأنشطة التي تواكب أهدافه وتطلعاته، لافتاً إلى عدد من فعاليات الدورة الثامنة منها، لعبة (الشارقة 2071) لتغيير السلوك بالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، وإطلاق إصدار خاص بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بعنوان (الاتصال الحكومي.. ممارسات ودراسات)، ومنصات تفاعلية هي (منصة باحثون، منصة جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، ومنصة الابتكار)".

وأضاف علاي: "إن الفعاليات الجديدة للمنتدى تشمل محطات لاكتشاف الذات، وخطابات وجلسات تفاعلية ملهمة، وجلسات عصف ذهني مخصصة لليافعين والأطفال وذوي الإعاقة وأولياء الأمور وموظفي وخبراء الاتصال الحكومي، وملتقيات متخصصة".

وأوضح علاي أن المنتدى لهذا العام، يستضيف "معرض 50 عاماً من المشاركة إلى الاستضافة" بالتعاون مع اكسبو 2020، الذي يسلط الضوء على التاريخ الحافل لمشاركة الإمارات في معارض إكسبو الدولية منذ العام 1970، وحتى اليوم الذي أعلن فيه عن اختيار الإمارات لاستضافة إكسبو 2020.

ويشهد المنتدى إطلاق مبادرة بعنوان "60 دقيقة اتصال" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتعرف خلالها المشاركون على إطار عمل مجرب في مجال التسويق الاجتماعي/ تغيير السلوك، بهدف تجاوز مرحلة "بناء الوعي" والوصول إلى مرحلة تغيير المواقف والسلوك.

وعلى هامش فعاليات المنتدى لهذا العام، ينظم مجلس الشارقة للشباب "ملتقى شباب الشارقة" في دورته الثانية تحت شعار " شارقة المستقبل"، حيث يتطلع الملتقى إلى حوار مع الشباب حول أفكارهم الإبداعية، وتصوراتهم المستقبلية لمدينة الشارقة.

وتستضيف مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عدد من الأطفال والشباب واليافعين إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في جلسة خاصة تحت عنوان "من يصنع المستقبل؟" لبحث دور الشباب في المسيرة التنموية والحضارية ومسؤوليتهم تجاه المجتمع المحلي والمسلكيات العامة وتطلعاتهم المستقبلية. كما تسلط الجلسة الضوء على أبرز صفات قادة المستقبل وأهمية تلك الصفات في تمكين القائد من خدمة مجتمعه على أكمل وجه.



"تغيير سلوك.. تطوير إنسان"

وقالت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي: " اختار المنتدى لهذا العام "تغيير سلوك.. تطوير إنسان" شعاراً له ليؤكد أن مهمة الاتصال في المقام الأول هي النهوض بالمجتمعات والاستثمار بطاقات أفراده".

وأضافت النقبي: "يحرص المنتدى منذ انطلاقه إلى اليوم على استقطاب الخبراء والمتخصصين، أصحاب الخبرات العملية والأكاديمية، لتقديم خلاصات مسيرتهم المهنية للمؤسسات الحكومية في بلدان المنطقة والعالم، ويكونوا شركاء في الأهداف الرئيسة للمنتدى المتجسدة في تعزيز ممارسات الاتصال الحكومي محلياً، ودولياً وتبني أفضل الممارسات".

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