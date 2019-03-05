قتل 75 حوثياً في معارك مع قبائل حجور اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قُتل العشراتُ من ميليشياتِ الحوثي خلال الساعاتِ الماضية في معارك طاحنة تشهدها مناطق قبائل حجور اليمنية، على خمسةِ محاور صد خلالها مقاتلو القبائل سلسلَة هجماتٍ للميليشيات في جبل جمانه (جنوب مديرية كشر) وفي ووادي دوبع والحديتين (شمال شرقي المديرية).

وذكرت وسائلُ إعلام ، أن أكثرَ من خمسةٍ وسبعين من ميليشياتِ الحوثي، قتلوا في هذه المعارك، في حين سيطر رجال القبائل على احدى دباباتِ الحوثيين شرقي جبل جمانة، وعلى مدافع بعيدة المدى.

في ذات الإطار، قالت المقاومة الشعبية في حجور، إنها صدّت أعنف هجوم شنته الميليشيات على الجبهتين الشرقية والغربية لكشر، استخدمت فيه مختلف الأسلحة.

وبحسب المقاومة الشعبية، فإن الهجوم استمر أكثر من 12 ساعة، وانتهت المواجهات بسيطرة رجال القبائل على جبل العصابة المحاذي لجبل صمعر الاستراتيجي المطل على العبيسة ومنطقة عذر.

وبيّنت المصادر، أن ميليشيات الحوثي حاولت اختراق مواقع القبائل من خلال القصف المدفعي والصاروخي، ولجأت إلى استخدام الصواريخ الباليستية لقصف قرى يمنية مأهولة بالسكان هناك متسببة سقوط ضحايا مدنيين في منطقة العبيسة.

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