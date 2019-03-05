اليمن: وجبات مجانية للأطفال لتشجيعهم على الدراسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تعمل وكالة مساعدات يمنية على تقديم وجبات للتلاميذ لتشجيع الأسر الفقيرة على مواصلة إرسال أطفالهم إلى المدارس

ومع انتشار سوء التغذية في اليمن، أطلقت وكالة "منى" حملة لتوزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ، بهدف الوصول إلى أكثر من 10 آلاف طفل، ولتحقيق هذا الهدف تعمل الفرق بلا كلل، لتوزيع الوجبات المجانية.

وقال فاتك الرديني وهو موظف مساعدات من وكالة منى: "أرقام اليونيسف تقول إن هناك أكثر من 2 مليون طالب وطالبة يتسربون من المدارس بسبب عدم إمكانية رب الأسرة لدفع تكاليف الدراسة الخاصة بأبنائة أو تكاليف الوجبة اليومية لطفله أو أطفاله داخل المدرسة.. المشروع كما ذكرت يستهدف أكثر من عشرة آلاف طالبة نشارك فية نحن كمنظمة منى مشاركين كشركاء تنفيذيين لبنك الطعام اليمني".

وفي نوفمبر تشرين الثاني، قال خيرت كابالاري، مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط، إن 1.8 مليون طفل يمني يعانون من الجوع ، وأكثر من 400 ألف منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي حالة تهدد حياتهم وتتركهم في شكل هياكل عظيمة مع هزال عضلي.

وفي مدرسة أخرى في صنعاء، قام فريق من الحملة بتوزيع الشطائر على أكثر من 120 طفلاً.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 14 مليون شخص أي ما يوازي نصف سكان اليمن قد يصبحون قريباً -في كارثة من صنع الإنسان- على حافة المجاعة.

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