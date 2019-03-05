السودان: إضراب عام للضغط على النظام

أخبار الآن | الخرطوم – السودان (رويترز)

أعلنت قطاعات مهنية في السودان مشاركتها اليوم الثلاثاء في الإضراب العام الذي دعا له "تجمع المهنيين" مؤخراً، تمهيداً لتنفيذ عصيان مدني شامل للضغط باتجاه رحيل النظام الحاكم.

وأكدت تنظيمات مهنية بينها أطباء وصيادلة وصحفيون ومهندسون ومعلمون وأساتذة جامعات ومحامون ، المشاركة في الإضراب العام المحدد بأربع وعشرين ساعة في الخرطوم وكل ولايات السودان.

وفرقت قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، الاثنين، تظاهرات مطالبة بإسقاط النظام بمدينة القضارف شرقي البلاد.

فيما نظم أساتذة جامعة الخرطوم وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي للمطالبة بانتقال سلمي للسلطة.

كما نظم أشخاص من ذوي الإعاقة وقفة احتجاجية مماثلة في أم درمان.

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