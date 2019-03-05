الجزائر تشهد تظاهرة طلابية جديدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

انطلقت تظاهرة طلابية جديدة اليوم الثلاثاء في الجزائر من أمام ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة ،وذلك بعد ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميّاً لولاية رئاسية خامسة ، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وردّد الطلاب "يا بوتفليقة ماكانش (لا يوجد) عهدة خامسة"، أمام انتشار كبير للشرطة في وسط العاصمة التي يمنع فيها التظاهر منذ 2001.

وكان مئات الشبّان مساء الأحد 3 آذار/مارس قد تظاهروا وسط الجزائر العاصمة وفي مناطق أخرى احتجاجاً على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/أبريل لولاية خامسة.

ويواجه بوتفليقة احتجاجات لم يسبق لها مثيل منذ وصوله إلى السلطة قبل 20 عاماً، وقد تعهّد الأحد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يُحدّد موعدها مؤتمرٌ وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسيّة.

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