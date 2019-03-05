الأمن السوداني يفرج عن رئيس حزب المؤتمر المعارض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفرجت السلطاتُ السودانية، الثلاثاء، عن رئيسِ حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير، بعد شهرين من الاعتقالِ على خلفيةِ التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير.

كانت السلطاتُ السودانية ألقت القبض على الدقير أواخر ديسمبر 2018، بعد احتجاجاتٍ في المدنِ السودانية طالبت برحيل النظام الحاكم، في أعقابِ قرارٍ حكومي برفعِ أسعار الخبز ثلاثةَ أضعاف.

من جهته، أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض إنه "تم إطلاق سراح رئيس الحزب عمر الدقير بعد شهرين من الاعتقال، موضحاً أن أربعين من قيادات الحزب لا يزالون رهن الاعتقال، متعهداً بمواصلة التظاهرات المناهضة للبشير.

الدقير بعد إطلاق سراحة، أكد على حسابه في "تويتر" التزام حزبه بإعلان الحرية والتغيير، ووحدة قواه ومواصلة النضال السلمي، "حتى بزوغ فجر الخلاص، وفق قوله.

وتحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان، يضم أحزاباً معارضة عدة من بينها "تجمّع المهنيين السودانيين".

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