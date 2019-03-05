الأبرز ليوم الثلاثاء 05/03/2019
الأبرز ليوم الثلاثاء 05/03/2019
معارك متقطعة في الباغوز وفتح ممرات آمنة
تتقدم قوات سوريا الديمقراطية ببطء وتوقف القتال في احدِ المحاور في بلدةِ الباغوز شرقي دير الزور، لتمنحَ مقاتلي تنظيم داعش فرصةً للاستسلامِ والخروج. وبالفعل خرج حوالي مائتين وخمسين مسلحاً من داعش مع أسرهم خلال أربع وعشرين ساعة.
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كيف تميزت المظاهرات الجزائرية عن غيرها ؟
احتجاجات سلمية تجتاح المدن الجزائرية باسلوب جديد استخدمه المتظاهرون لإيصال مطالبهم، التقرير التالي يستعرض أهم ما ميز هذه الاحتجاجات السلمية
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أمل جديد لمرضى الإيدز بعد شفاء مريض بشكل تام
بواعث أمل جديدة تبشر المصابين بمرض الإيدز، بالشفاء التام من المرض الفتاك، وذلك بعد شفاء مريض ثان من مايعرف بنقص المناعة المكتسب.
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