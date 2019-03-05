الأبرز ليوم الثلاثاء 05/03/2019

... بدء إجلاء المدنيين من الباغوز بدأت قوات سوريا الديمقراطية الجمعة 22 شباط / فبراير إجلاء عدد من المدنيين الذين لا يزالون بداخل منطقة الباغوز

... تاريخيا.. هذه الدولة منبع مرض الايدز! استغرق فريق البحث شوطاً كبيراً في مجال البحث عن مرض الأيدز، وسبب ظهوره الأوّل، ثم توصّلوا إلى نتيجة وهي أنّ المنشأ الأصلي للانتشار الوبائي للفيروس هي مدينة كينشاسا.

... القوات العراقية تمنع تسلل داعش عبر الحدود السورية العراقية قرب الحدود السورية و بموازاة المعركة الأخيرة المرتقبة ضد داعش، تكثف القوات العراقية انتشارها مع اشتداد المعارك وتضييق الخناق على داعش في الجانب السوري

... إطلاق سراح 300 معتقل شرق سوريا أعلنت قواتُ سوريا الديمقراطية اليوم الأحد إطلاقَ سراح حوالي ثلاثمئةِ سوري كانت تحتجزهم للاشتباهِ بانتمائهم إلى تنظيمِ داعش وممن "لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريّين