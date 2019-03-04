معارك عنيفة بين سوريا الديمقراطية وداعش في الباغوز السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



وصلت المعركة بين قوات سورية الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي ، في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، الى مراحلها النهائية بعد أن أكد القائد العسكري في قوات سورية الديمقراطية، عدنان عفرين، إنه أحياناً يفصل جدار بين مقاتلي الطرفين، موضحاً أن قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ولكن بشكل بطيء، بسبب شدة المعارك، واعتماد «داعش» على الألغام والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة.

وأكد مقاتلون من قوان سوريا الديمقراطية أن «داعش» نفذ هجمات بسيارات مفخخة ضدهم، في مسعى أخير من التنظيم الإرهابي لتجنب الهزيمة، ودمرت الضربات الجوية اثنتين من تلك السيارات، وفتحت القوات النيران على السيارة الثالثة لتفجيرها، وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الكولونيل شون رايان، إن وتيرة التقدم انحسرت، مضيفاً أن مقاتلي التنظيم الإرهابي يستخدمون سترات ناسفة وسيارات مفخخة لإبطاء الهجوم، ومازال «داعش» يحتجز مدنيين، ويغطي الأنفاق أيضاً بشحنات ناسفة بدائية الصنع.

وكان القائد العسكري في قوات سورية الديمقراطية دجوار إدلب قد أشار الى توقف المعارك، بعد ظهر أمس، بعد تلقي «قسد» معلومات برغبة أشخاص في المنطقة التي يسيطر عليها «داعش» في الخروج، ولكن لا يعلمون إن كان هؤلاء مقاتلين أم مدنيين.

مصدر الصورة: emaratalyoum

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