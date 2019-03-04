ركوب الأمواج بالطائرات الورقية تكتسب شعبية أكبر في ليبيا

أخبار الآن | بنغازي - ليبيا - (رويترز)

أبحر ليبيون من راكبي الأمواج بالطائرات الورقية فوق الأمواج في مواجهة ريح قوية، وذلك في بطولة محلية بمدينة بنغازي، وهم يحدوهم أمل في أن يؤهلهم ذلك للمشاركة في الدورة الأفريقية للألعاب الشاطئية 2019 التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر هذا العام، بين 14 و23 يونيو حزيران 2019.

ومن المقرر أن يتنافس الفائزون في بطولة بنغازي مع الفائزين في بطولات مماثلة بمدن ليبية أخرى، وسيمثل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على مستوى ليبيا بلدهم في البطولة الأفريقية المنتظرة.

ولا يزال مركز بنغازي القديم غارقا في الحطام الناجم عن معركة وضعت أوزارها في 2017. ومن مخلفات الحرب ولدت انجازات جديدة بينها مدارس لركوب الأمواج بالطائرات الورقية ومراكز تدريب.

والاتحاد العام للشراع والرياضات البحرية في ليبيا هو الذي نظم بطولة بنغازي في منتجع بالم بيتش.

وتعد ركوب الأمواج بالطائرات الورقية رياضة مائية سطحية تجمع بين التزلج على الجليد وركوب الأمواج والطيران المظلي والتزلج وحتى الجمباز في رياضة واحدة.

ويستغل راكب الأمواج قوة الرياح ويسيطر عليها بواسطة طائرة ورقية كبيرة يتم دفعها أعلى الماء أثناء الوقوف على لوح التزلج مع إمكانية تثبيت القدم بأربطة خاصة.

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