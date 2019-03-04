تفجير انتحاري يستهدف عشائر في الرقة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استهدف تفجير انتحاري 3 من وجهاء عشائر وقادة من قوات سوريا الديمقراطية في قرية "جديدة الخابور" في ريف الرقة بسوريا

كما واصلت قوات سوريا الديمقراطية عمليات الإفراج عن العشرات الذين تورطوا مع تنظيم داعش، حيث أطلقت سراح 132 معتقلاً تعاملوا مع داعش.

ونفذت العملية بعد وساطات من قبل وجهاء العشائر للإفراج عن المئات من أفراد التنظيم السابقين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

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