الأبرز ليوم الاثنين 04/03/2019

الأبرز ليوم الاثنين 04/03/2019



القوات الديمقراطية: مسلحو داعش طالبوا بممرات آمنة

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مسلحي التنظيم طالبوا بممرات آمنة للخروج من المخيم الذي يتحصنون فيه خلف تلة الباغوز، وهو ما رفضته القوات الديمقراطية مؤكدة أن من تبقى من مسلحي داعش لديهم خياران، إما الاستسلام أو الموت.

شاهد الفيديو:



أول مركز في العراق لتمكين ومساعدة النازحين

بعد مضي أكثر من عام على تحرير الموصل، إلا أن آلاف العوائل لا تزال في مخيمات النزوح ولا تستطيع العودة، فمنهم من قام داعش بتفجير منزله، ومنهم من قتل داعش رب الأسرة، وأصبحت بلا معيل، فقررت وزارة الهجرة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، افتتاح مراكز لتأهيل وتمكين العائدين من أجل الإنتهاء من مخيمات النزوح.

شاهد الفيديو:

هذه الأطعمة قد تقتلك ببطء

يبقى الطعام صحيا إلى حد كبير طالما لم تدخل في تصنيعه يد الإنسان، وهناك العديد من الأطعمة المصنعة التي نتناولها بشكل شبه يومي دون أن نعرف أنها تقتلنا ببطء.

شاهد الفيديو: