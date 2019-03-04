استسلام العشرات من مقاتلي داعش في الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 150 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية، خلال المعارك الدائرة في بلدة الباغوز شرقي سوريا.

مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، قال إن 200 شخص آخرين يُتوقع أن يخلوا قرية الباغوز في وقت لاحق، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويأتي هذا التطور الميداني، مع إعلان القوات الكردية في وقت سابق اليوم، عن فتح ممرات آمنة لخروج من يرغب من أفراد التنظيم الإرهابي من الباغوز.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية مصطفى بالي أن القوات قد خصصت محورا ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر داعش بالخروج، مشيرا إلى أن "المعارك مستمرة، ولكن التقدم بطيء ويتم بحذر".

ولا يزال مئات من مقاتلي داعش يتحصنون في الباغوز، مع عدد غير معروف من المدنيين، فيما وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، المنطقة التي يسيطر عليها داعش بأنها منطقة متناهية الصغر، منوها إلى أن إعلان هزيمة التنظيم بنسبة 100 في المئة "سوف يحدث قريبا جدا جدا".

المزيد:

داعش يطالب بممرات آمنة.. والقوات ترد: إما الاستسلام أو الموت