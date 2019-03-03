وزير خارجية بريطانيا يصل عدن اليمنية

أخبار الآن | عدن - اليمن - (أ.ف.ب)



وصل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في زيارة مفاجئة.

وتأتي زيارة جيريمي في إطار جولته الحالية في المنطقة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم والضغط لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

وشملت الزيارة العاصمة العمانية مسقط والرياض، ومن المقرر أن تكون أبوظبي محطته الأخيرة بعد عدن.

والتقى المسؤول البريطاني نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخمبشي، ووزيري الخارجية خالد اليماني والداخلية أحمد الميسري.

وكان وزير الخارجية البريطاني قال في وقت سابق، إنه اتفق مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورا.

وأضاف أنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف والجبير في الرياض سبل تحقيق تقدم عملية السلام في اليمن.

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