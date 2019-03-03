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مقتل 21 مقاتلا مواليا للنظام السوري

أخبار الآن | بيروت - لبنان ( أ ف ب )

اسفر هجوم شنه ارهابيون على صلة بالقاعدة فجر الاحد على نقاط عسكرية في شمال محافظة حماة بوسط سوريا عن  مقتل 21 شخصا من قوات النظام والمقاتلين الموالين له، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكر المرصد "قتل فجر اليوم  21 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لهم بهجوم لمجموعة ارهابية  على نقطتين في محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي، كما قتل في الهجوم 5 ارهابيين" لافتا الى انها 

"من اكبر الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام  منذ اتفاق الهدنة".
 

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