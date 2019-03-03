قتيل و183 مصابا في احتجاجات الجزائر

أخبار الآن| الجزائر - الجزائر - (وكالات)

وصل العدد الإجمالي للمصابين خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر إلى 183 مصابا، فيما توفي متظاهر بأزمة قلبية.

وخرجت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، الجمعة، احتجاجا على سعي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (82 عاما) الترشح لفترة رئاسية خامسة.

وكانت أغلب الاحتجاجات سلمية، إلا أن اشتباكات بين الشرطة ومحتجين نشبت في وقت متأخر من مساء الجمعة قرب القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر، لكن الهدوء عاد ليسود العاصمة، السبت.

وبدأت المظاهرات واسعة النطاق ضد إعادة انتخاب بوتفليقة قبل أسبوع، لكن الجمعة شهدت أكبر مشاركة حتى الآن.

وأصيب بوتفليقة بجلطة دماغية في عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يظهر علنا سوى بضع مرات، وأثار سعيه لإعادة انتخابه استياء بين الجزائريين، الذين يرونه غير مؤهل صحيا للحكم.

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