تعزيزات عسكرية لفك حصار الحوثيين عن حجور

أخبار الآن| حجور - اليمن - (وكالات)

وصلت تعزيزات قوات الشرعية اليمنية إلى المنطقة العسكرية الخامسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي لفك الحصار عن قبائل حجور في محافظة حجة.

وأكد محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني وصول التعزيزات العسكرية، المرسلة من المناطق العسكرية، لمساندة المنطقة العسكرية الخامسة في فك الحصار عن قبائل حجور، موضحاً أن تحرك قوات الشرعية لفك الحصار من قبل ميليشيات الحوثي بات قريباً.

يُذكر أن توجيهات رئاسية صدرت بتحريك 6 كتائب من الجيش الوطني لمساندة قبائل حجور، وأشار السنيني إلى أن هناك حرباً مدمرة وهجوماً بربرياً يقوم به الحوثيون على أبناء حجور مستخدمين مختلف الأسلحة.

يأتي ذلك فيما قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن أكثر من 30 عنصراً حوثياً قتلوا في غارات شنتها مقاتلات التحالف في مديرية كشر بمحافظة حجة.

المقاتلات استهدفت عربة محمّلة بالذخائر تابعةً للميليشيات، أثناء تجمّع عناصرهم حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً.

هذا ونفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية إنزال جديدة لإمداد قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، وقالت مصادر قبلية إن الإمداد يشمل معدات عسكرية ومواد طبية وغذائية، وتعدّ عملية الانزال هذه الخامسة منذ بدء المعارك.

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