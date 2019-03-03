بعد إقرار مقاتل داعش بالذنب.. رواد التواصل: "لا ينفع الندم"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك جزءًا من مقابلة أجرتها مع أحد مقاتلي داعش من الجنسية التونسية ، كانت قد أجرتها مراسلة أخبار الآن روناك شيخي ، في أحد معتقلات قوات سوريا الديمقراطية .

المقابلة حظيت بأكثر من 290,859 مشاهدة وأكثر من 1200 إعجاب ، وأعيد نشرها أكثر من 166 مرة , بينما علق عليه أكثر من 119 تعليق .

بين من أنكر عليه أقواله التي اعتبروها محاولة بائسة لنيل التعاطف ، وبين متعاطفين حقيقين ، نستعرض بعض التعليقات .

خالد أحمد علق بالقول "لما يحصلوا فى الاسر يقعدوا يبررو لنفسهم وينكرو ماكانوا يفعلون، اذا اعطيته الحرية يرجع لوكره 100%..مثل الصرصور حبسوه فى العسل 100يوم واول ما طلعوه ذهب الى المجارى طول"

أما Ibn El Bayda فعلق " لو اخترت العلم يا بني لكنت اليوم طبيبا او مهندسا"

بينما ابوالقاسم جموم يرى بضرورة معاقبته هو وأمثاله حتى يكونوا عبرة لغيرهم وعلق "هولاء لاحل لهم الا رحيلهم من هذة الدنيا خذ العظة من ماجرى فى ليبيا"

بينما Fatouma Ghanmi تشمت وتقول "تستاهل وشكون لزك باش تدخل الإرهاب محلاها فيك"

وأيضاً محمد حليلة يرى بأن ندمه جاء متأخراً جداً ويقول "ربي ميزك باالعقل وين كان عقلك توا اصبحت تتغوث معادش ينفع الندم"

وكذلك Ahmed Issad الذي قال "وهل جعلو في عنقك حبل وجندوك قهرا انت الذي ذهبت إليهم ولك نفس فكر معهم اتكفير والقتل"

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