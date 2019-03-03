الأبرز ليوم الأحد 03/03/2019

الجيش العراقي يصد محاولات تسلل داعش من الباغوز السورية

مع تصاعد وتيرة الأحداث العسكرية الجارية في سوريا، يلفظ تنظيم داعش أنفاسه الأخيرة، فالأنباء المتتابعة أكدت إلى أن التنظيم إنحصرت رقعة نفوذه العسكري، الأمر الذي بات يشكل خطراً على الحدود العراقية مع سوريا، في ظل حالة الإستنفار والإجراءات التي يطبقها الجانب العراقي لمنع محاولات داعش التسلل للعراق.



الإمارات تعيد تأهيل 7 مستشفيات باليمن

أكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترتيباتها لتنفيذ عدد من المشاريع الصحية لإعادة تأهيل القطاع الطبي في محافظة حضرموت باليمن، وتتضمن هذه المشاريع إعادة تأهيل وصيانة وتأثيث 7 مستشفيات وتزويدها بالأدوية، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 66 مليوناً و200 ألف درهم ، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة الإعمار وتأهيل القطاعات الحيوية وتطوير البنيات التحتية في اليمن ، ووقّعت الهيئة اتفاقية مع محافظة حضرموت للتعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع الصحية بالصورة التي تلبي احتياجات المحافظة وتسهم في تحسين الخدمات الطبية في عدد من المديريات،

ترقب لمعركة حاسمة في جيب داعش الأخير

قتل واحد وعشرون شخصاً على الأقل من قوات النظام السوري ، بهجوم إرهابي شنه عناصر من تنظيم القاعدة شمال محافظة حماة وسط البلاد ، والهجوم ارتبط بمجموعة من حراس الدين على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة ، رغم الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب قرب محافظة حماة ، والمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية توقع معركة حاسمة اليوم بعد تقدم تدريجي للسيطرة على قرية الباغوز منذ 4 أعوام من الجهود الدولية لطرد المتطرفين ، وداعش بدا متقهقراً في تلك الأراضي الزراعية في الباغوز بعد تكبّده لهزائم ساحقة منذ أعوام ، رغم أنه كان يشكل تهديداً أمنياً من قبل الخلايا النائمة التابعة له .