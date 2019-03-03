إطلاق سراح 300 معتقل شرق سوريا

أخبار الآن | بيروت - لبنان (أ ف ب)

أعلنت قواتُ سوريا الديمقراطية اليوم الأحد إطلاقَ سراح حوالي ثلاثمئةِ سوري كانت تحتجزهم للاشتباهِ بانتمائهم إلى تنظيمِ داعش وممن "لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريّين".

القواتُ ذكرت في بيانٍ أنه تم إطلاق سراح المعتقلين مساء أمس السبت "بناء على طلب عدد من شيوخ ووجهات المنطقة"، وهذه ليست أولَ مرة تقومُ الإدارة الذاتية الكردية بإطلاقِ سراح معتقلين لكنَ العدد كان كبيراً هذه المرة.

وأوضح البيان أنه تم "الإفراج عن 283 متهماً من المشتبهين بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".

وتابع البيان إن الموقوفين "هم من أبنائنا وأخوتنا السوريين، فقد أضلّوا الطريق ذات يوم وخالفوا العادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا السوري، وخالفوا القانون وبعضهم خُدع وغُرر بأجندات الظلامييّن التكفيريين".

وأضاف "إن أضلّوا الطريق فهم أبناؤنا السوريون نمد لهم يد العون والمحبة والأخوة والتعاون والتسامح، ونهيئ ونخلق لهم فرص العمل ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي في الوطن".

وتم الإفراج عن المعتقلين بحسب البيان "في كل الإدارات في الجزيرة وإقليم الفرات ومنبج والطبقة والرقة ودير الزور"، وفق البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لقوات سوريا الديمقراطية.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية مئات الجهاديين الأجانب الذين ترفض الإدارة الكردية محاكمتهم وتطالب بإعادتهم إلى بلدانهم، فيما يواجه الأوروبيون بفتور هذه الدعوات.

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