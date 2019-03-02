وزير خارجية بريطانيا: السعودية ساهمت في أمننا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقبل وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم السبت،وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، والوفد المرافق له.



وأكد هنت، أن شراكة المملكة المتحدة الاستراتيجية مع السعودية، ساهمت في جعل بريطانيا آمنة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب هنت في حسابه على "تويتر" إثر اللقاء: "أجريت محادثات مثمرة مع الوزير العساف بالرياض حول الشراكة الاستراتيجية". وأكد أنه ناقش مع العساف ومع وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير "سبل تحقيق تقدم في سلام اليمن"، مضيفاً: "اتفقت والوزير الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورا".



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