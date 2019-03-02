لعبة "مومو" المخيفة تشجع الأطفال على الإنتحار ..والأزهر يحذر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

تداول مستخدمون على صفحات فيسبوك تحذيرات من صورة تـُظهر شخصية ذات عيون جاحظة وابتسامةٍ مخيفة تسمى لعبة "مومو" ، يُقال إنها تـَظهر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، وتحديدا على موقع يوتيوب بين مقاطع برامج مخصَصة للأطفال، وتطلـُب منهم القيام بتصرفات مؤذية .

الحديث عن لعبة مخيفة اسمها "مومو"، يُزعم أنها تشجع الأطفال على الانتحار أو تهددهم بالقتل إن أخبروا أحدا، أثار حالة من الهلع لدى الكثيرين في بلاد عدة.



تحقيق أجرته صحيفة "صن" البريطانية،كشف أن "يوتيوب" لا يزال يعرض فيديوهات خاصة بتحدي "مومو" المثير للجدل ضمن العديد من برامج الأطفال الشهيرة المتوفرة على يوتيوب، رغم تأكيدها في وقت سابق من عدم وجود مقاطع تروج لها .



وتُصدر الشخصية المرعبة الخاصة بالتحدي تهديدات مخيفة لمن ينقر على الفيديو، الأمر الذي يشجع كثيرين على فعل ذلك، وحصد آلاف من المشاهدات، وفق الصحيفة البريطانية.



وخلال الأيام الماضية، حذرت بعض المدارس في بريطانيا الأهالي من "تحدي مومو".



كما حذر الأزهر من لعبة "مومو" الإلكترونية التي بدأت في الانتشار على نطاق واسع في مصر.



وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن "مومو" تستهدف جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب،



وتعتبر الوجه الآخر للعبة الحوت الأزرق وpubg، كما تستخدم أساليب نفسية معقدة تحرض على إزهاق الروح من خلال القتل.



وتجتذب اللعبة محبي المغامرة وعاشقي الألعاب الإلكترونية، وتستغل لديهم عامل المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى.



وقال المركز إنه رصد أخباراً عن حالات قتل من مستخدمي هذه اللعبة، وحدد 10 نصائح لتجنبها، مطالباً الأسرة بتنفيذها وبشكل مكثف لتجنب الأضرار القاتلة التي قد تنتج عنها.

من العاصمة الاردنية عمان عبر الهاتف الدكتور بهاء طبازة استشاري الطب النفسي

اقرا: أم تحذر من لعبة انتحار الإنترنت”: طلبت من طفلي ذبح نفسه