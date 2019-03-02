قتلى بتفجير إرهابي في إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (المرصد السوري)

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم ستّة إرهابيين غالبيتهم أجانب، بتفجير إرهابي وقع الجمعة في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا استهدف مطعماً يرتاده خصوصاً إرهابيون غير سوريين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصرّح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن الهجوم أوقع "ثمانية قتلى على الأقل، بينهم ستّة إرهابيين من بينهم خمسة أجانب و22 جريحاً".

وأشار إلى أن جنسيات القتلى لا تزال مجهولة مضيفاً أن "مقاتلين أوروبيين وعربا ومن أوزبكستان" يرتادون المطعم.

وأوضح عبد الرحمن أن مقاتلين كانوا داخل المطعم "حاولوا إطلاق الرصاص على الانتحاري الذي فجّر نفسه قبل أن يتمكنوا من القضاء عليه".

وبعد الانفجار، شاهد مراسل وكالة فرانس برس آثار دماء ودماراً في المطعم.

ولم تتبنّ بعد أي جهة الهجوم لكن يُشتبه في أن يكون منفذ الهجوم ينتمي إلى تنظيم داعش، بحسب المرصد.

وتشهد المدينة بين الحين والآخر تفجيرات مماثلة، وغالباً ما يتم اتهام "خلايا نائمة" تابعة لتنظيم داعش بالمسؤولية عنها.





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