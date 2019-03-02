سوريا الديمقراطية تكمل معركتها ضد داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

تشن قوات سوريا الديمقراطية هجوما عنيفا على الجيب الأخير لداعش في محافظة دير الزور.

المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أفاد بأن القوات توغلت في آخر جيب لتنظيم داعش ، مشيراً إلى أن قتالاً شرساً يَجري حالياً.

عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمت حبيب قد أكد لأخبار الآن أن القوات ستحرِّر المنطقة بشكل كامل خلال خمسة أيام ٍ إلى عشرة .

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تـَنتظر إجلاء المدنيين بشكل كامل لاقتحام آخر جيب لداعش .

وتـُعَد قرية الباغوز آخر بقعة يحتلها داعش في منطقة وادي نهر الفرات ، التي أصبحت آخر معقل رئيسي لداعش في العراق وسوريا، بعد سلسلة من الهزائم الذي مني بها التنظيم في عام 2017.



من دير الزور عبر الهاتف روناك شيخي مراسلة أخبار الآن

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