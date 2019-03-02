جميلة بوحيرد تنضم لمتظاهري الجزائر ضد ترشح بوتفليقة

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (وكالات)



شاركت المناضلة الجزائرية المخضرمة جميلة بوحيرد، في التظاهرات المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركون في التظاهرات، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، صورا ومقاطع فيديو لبوحيرد (البالغة من العمر 83 عاما) وهي مع المتظاهرين.

وعقب اندلاع الثورة الجزائرية العام 1954، انضمت بوحيرد إلى "جبهة التحرير الوطني الجزائرية" لمقاومة الاستعمار الفرنسي وهي في العشرين من عمرها،

وبسبب عملياتها البطولية، اعتبرها المستعمر الفرنسي المطاردة رقم 1، لحين إلقاء القبض عليها العام 1957، وأطلق سراحها بعد 3 سنوات من السجن والتعذيب.

وحظيت بوحيرد بالتقدير على المستوى الجزائري والعربي، وحازت على العديد من الجوائز والأوسمة، وسمي أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد باسمها (حي جميلة)، كما انتجت السينما المصرية فيلما يحمل اسمها.



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