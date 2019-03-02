جدل حول تصريح شيخ الأزهر بخصوص تعدد الزوجات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

أكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب أن تعدد الزوجات "ظلم للمرأة" وليس "الأصل" في الاسلام وأنه مشروط ومقيد، ما اثار جدلا واسع النطاق في مصر.

وأصدر الأزهر بيانا السبت، نشره على موقعه الرسمي، تعليقا على ما نشر على بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أن الإمام الطيب "لم يتطرق مطلقا الى تحريم أو حظر تعدد الزوجات".



وشدد البيان على أن "حديث الإمام الطيب انصب على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، كما رد فضيلته على من يعتبرون تعدد الزوجات هو الاصل".

ولقي موقف شيخ الازهر ترحيبا من المجلس القومي للمراة في بيان السبت عبر فيها عن "عميق تقديرها وشكرها لإمام الازهر وتصريحه الذي يأتي بدافع تنوير العقول واظهار الحق، وتأكيده الدائم على ان الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وانصفها واعطاها حقوقا عديده لم تكن موجودة من قبل".

وكان الازهر نشر على حسابه الرسمي على تويتر مساء الجمعة، تصريحات للشيخ الطيب قال فيها إن "أولى قضايا التراث التي تحتاج إلى تجديد هي قضايا المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع.

فيما شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تباين في ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لتصريحات شيخ الأزهر حول هذا الأمر

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