تقرير جديد من الأمم المتحدة بشأن الفارين من داعش فى سوريا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 84 شخصًا، معظمهم أطفال، سقطوا ضحايا، منذ ديسمبر الماضى، وهم فى طريقهم إلى مخيم الهول، شمال شرق سوريا.

وأكدت المنظمة الدولية، أن هؤلاء فروا من تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة دير الزور، فى ظل اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من تحرير كامل الأراضى السورية من التنظيم المتطرف، وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، إن المنظمة الدولية قلقة للغاية بسبب أوضاع آلاف المدنيين الذين يفرون من الباغوز، بريف محافظة دير الزور.

وأوضح لايركه، أن مخيم الهول يضم، حاليًا، 45 ألف شخص على الأقل، منهم 13 ألفًا فروا من دير الزور، خلال الأسبوع الماضى، وتابع: "وصل كثير منهم وهم يعانون من الإرهاق والجوع والمرض، و90% منهم نساء وأطفال".

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