المتهمين أقروا بنفس السبب لحادث "قطار رمسيس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وسائل إعلام إن الستة المتهمين في قضية حريق عقب تصادم جرار قطار بـ"مصدات حديدية" في محطة القطارات المركزية في القاهرة أقروا، بأن مشاجرة تسببت في الحادث.



وأسفر الحادث، الذي وقع، الأربعاء، عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادث جاء في جلسة تجديد حبسهم، أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، علي مدحت أبو حسين، الذي أمر بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، الخميس، بحبس المتهمين الستة وبينهم سائق الجرار المنكوب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، بحسب مصادر قضائية.

والخمسة الآخرون هم مساعد السائق وعامل مصاحب لهما وسائق جرار آخر ومساعده وعامل مصاحب لهما.

ولدى مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم، لكن تشيع بها حوادث القطارات، وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا عام 2017.



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