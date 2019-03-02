القوات العراقية تمنع تسلل داعش عبر الحدود السورية العراقية

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (وكالات)



قرب الحدود السورية و بموازاة المعركة الأخيرة المرتقبة ضد داعش , تكثف القوات العراقية انتشارها مع اشتداد المعارك وتضييق الخناق على داعش في الجانب السوري حيث تخشى تسلل قادة من داعش بين المدنيين العائدين أو الفارين من آخر معاقلهم في منطقة الباغوز التابعة لدير الزور شرقي سوريا.



العراقيون الذين يقطنون القرى القريبة من الحدود السورية لا ينفون نجاح عدد من مسلحي داعش بالفرار الى داخل الأراضي العراقية عبر الحدود كما لا يخفون خشيتهم من أن يحاول مسلحو داعش التعرض لهم, خاصة وأن الصحراء القريبة منهم أصبحت ملاذاً بسبب كبر مساحتها الشاسعة والممتدة الى مسافات طويلة.

هذه الطرق التي تربط بعض القرى بالحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار يعرفها مسلحو داعش جيداً وهم يجيدون التنقل خلالها, لكنها باتت تحت مراقبة مستمرة من قبل القوات الأمنية والعسكرية العراقية التي وزعت نقاط تفتيش وحواجز تستهدف من خلالها إلقاءَ القبضِ على المتسللين.

القوات العراقية تحاول التواصل والتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في الجانب الآخر من الحدود سعياً منها لتأمين هذه المناطق وصد مسلحي داعش الفارين من آخر معاقلهم في سوريا ومنعهم من الدخول الى الأراضي العراقية.



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