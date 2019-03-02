الصفدي: محادثات ثلاثية بشأن مخيم الركبان

أخبار الآن | عمان الأردن (متابعات)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن هناك محادثات أردنية أمريكية روسية بشأن كيفية عودة سكان مخيم الركبان للنازحين إلى قراهم ومدنهم داخل سوريا، التي تحررت من احتلال داعش.

الصفدي أضاف أن قضية مخيم الركبان هي قضية سورية وأممية وليس قضية أردنية، مضيفا أن المملكة قامت بدورها الإنساني وسمحت بمرور المساعدات إلى المخيم عبر حدودها إلى المخيم.

وقال وزير الخارجية الأردني " الآن، الوضع تغير. إمكانيات دخول المساعدات إلى الركبان من الداخل السوري متاحة، وتم بالفعل إرسال قافلتين إلى المخيم، والأهم من ذلك، أن المدن والمناطق التي جاء منها قاطنو الركبان قد تحررت من داعش، مما يجعل من إمكانية عودتهم إلى مناطقهم متاحة".

وشدد على أن الحل الوحيد لقضية الركبان يمكن في عودة قاطنيه إلى مناطقهم، ذلك أن المخيم يوجد في منطقة صحراوية، لم يحدث أن شهدت وجود مجتمعي منظم.

وقال الصفدي إن الأردن في حوار مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية من أجل التوصل إلى آلية تسمح بعودة سكان المخيم القريب من الحدود الأردنية إلى منازلهم.

ولفت إلى أن "الأردن عانى من تبعات المشكلات الموجودة في المخيم، وأهمها العملية الإرهابية التي انطلقت من المخيم والأردن دفع ثمنا لها عددا من الشهداء في القوات المسلحة".

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