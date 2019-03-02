إقالة مدير حملة ترشح بوتفليقة

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (وكالة الأنباء الجزائرية)



أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية تعيين عبد الغاني زعلان خلفا لعبد المالك سلال لإدارة حملة بوتفليقة الانتخابية.

ويأتي هذا التغيير عقب أنباء تداولتها وسائل إعلام أن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في حزب العمال الجزائري، إن الحزب لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/أبريل، ما يحدث للمرة الأولى منذ 2004.



وأصيب أمس عدد من المتظاهرين في الجزائر، خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة بالعاصمة، فيما أطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتجمعين أمام مقر الحكومة.

وقال شهود إن الشرطة الجزائرية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بالحجارة قرب القصر الرئاسي في وسط العاصمة، مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999، والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.



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