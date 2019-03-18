الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا في باقم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد مصدر عسكري أن تحقيق هذه التقدمات جاءت من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت صباح اليوم وبمساندة من قوات التحالف العربي.

وبالتزامن مع المعارك الميدانية، شنت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية وتعزيزاتهم.



وذكر المصدر أن قوات الجيش حررت قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، آخر معاقل الميليشيات غربي باقم والواقعة بالقرب من مديرية مجز.

وخلفت المعارك وغارات التحالف أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى، ومن بين القتلى قائدان ميدانيان هما مشرف مربع مديرية باقم ومجز أصيل الخولاني وأبو رضوان المؤيد.

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