وصول 3 آلاف شخص إلى مخيم الهول في سوريا

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت لجنة الإنقاذ الدولية، أمس السبت، بوصول نحو 3000 شخص إلى مخيم الهول بشمال شرقي سوريا، بعد مغادرتهم آخر جيب لتنظيم "داعش" في الباغوز.

وذكرت اللجنة - في بيان - أن معظم الوافدين الجدد كانوا من النساء والأطفال، ليصل بذلك عدد سكان مخيم الهول في محافظة الحسكة إلى أكثر من 69 ألف شخص، مشيرة إلى أن 122 شخصا معظمهم من الأطفال ماتوا في طريقهم إلى المخيم منذ ديسمبر الماضي.

وغادر الآلاف، بمن فيهم مقاتلو "داعش" وأسرهم، آخر قطعة من الأرض التي يحتلها التنظيم على مدار الأسابيع الماضية مع تقدم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة القريبة من الحدود العراقية.

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