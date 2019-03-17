كيف تفاعل الناشطون مع تصريح ماكرون بشأن الجزائر؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

برز تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير بشأن الجزائر، بقوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. فقد حيا ماكرون من جيبوتي خلال مؤتمرٍ صحافي، الشعب الجزائري ولا سيما الشباب على تعبيره بكرامة عن تطلعاته ورغبته في التغيير، إلى جانب مهنية قوات الأمن"، مشيداً بقرارات الرئيس الجزائري عبر العزيز بوتفليقة على قراراته، معتبراً أن "الأخير يفتح صفحة جديدة في التاريخ الجزائري".

موقع "أخبار الآن" نشر عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو لكلمة ماكرون، وقد إنهالت عليه ردود الفعل الكثير. فقد تفاعل أكثر من 6500 شخص على الفيديو، ونال أكثر من 5000 تعليق، إلى جانب 1570 مشاركة.

أمّا أبرز التعليقات فجاءت على النحو التالي:

شكري قدوش

نحن لم نتدخل في شؤونكم الداخليه فنرجو منكم عدم التدخل في شؤوننا الداخلية.

Baroudi Abdelmajid

هذا دليل على ان العالم يريد بقاء النظام الجزائري ، اذن عزيزي الشعب عد الى غرفتك وانتظر الجديد فليس لك طاقة لتغيير النظام

Smail Boukhetar

الجمهورية الرابعة سقطت بالسبب الثورة المباركة 1954 و لولا ديغول لدخلت فرنسا الحرب الاهلية و لكن ديغول اسسوالحمعورية الخامسة، اذن ياماكرون لاتلعب بالنار من اجل حكام مفسدين والا سوف تدخل فرنسا في حرب اهلية و تخسر ونخسر.

وإلى جانب هذا الفيديو، فقد نشرت صفحة "أخبار الآن" منشوراً آخر عن موقف ماكرون وتوجيهه تحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة على قرارته. وقد تفاعل مع هذا المنشور حوالى 40 ألف متابع، وسجل 7300 تعليق و 1541 مشاركة.

أمّا أبرز التعليقات، فجاءت على النحو التالي:

Samir Coza

من كان يريد رحيل بوتفليقة فقد رحل و من كان يريد رحيل العصابة فعليه مواصلة النضال السلمي. فإما أن نصنع مجدنا أو يلعننا أحفادنا.

Lavayssier Malabiss Nissaà

ماكرون يدعو إلى "مرحلة انتقالية بمهلة معقولة" في الجزائر. تذكرت مقولة للرئيس الراحل هواري بومدين : عندما ترون أن فرنسا راضية بقرارات أنضمتنا فاعلموا أن شيء غير عادي يخدم مصالحها على حسابنا.

عبد الإله حمدان

نحن نريد استقلال حقيقي مع هذا الجيل الذهبي..نريد قانون و ديمقراطية و سيادة وطنية حقيقية و تصفية ايادي فرنسا من الحكم....لا لتأجيل الأنتخابات.

مصدر الصورة: afp

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