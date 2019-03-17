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سوريا الديمقراطية تكثف هجماتها على داعش في الباغوز

أخبار الآن| الباغوز - سوريا - (المرصد السوري)

شنت طائرات التحالف الدولي، أمس، ضربات وغارات مكثفة على مواقع وجود من تبقى من مقاتلي تنظيم داعش في مزارع الباغوز، بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور شرقي سوريا، تزامناً مع قصف صاروخي مكثف من قبل قوات سوريا الديمقراطية بحسب ما ذكر المرصد السوري. 

واضاف المرصد ان عمليات القصف تزامنت مع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش ، وسط تقدم جديد للأولى في المنطقة، كما استقدمت الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في إطار سعيها لحسم المعركة وإجبار من تبقى من التنظيم على الاستسلام

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، مقتل 32 من داعش خلال 24 ساعة، بينهم أربعة قياديين من دون أن تحدد مسؤولياتهم، وذلك جراء معارك وغارات مركزة نفذها طيران التحالف على مواقع وتحصينات التنظيم. ولاحقاً، أكدت قوات سوريا الديمقراطية، أنها تخوض اشتباكات متقطعة ضد داعش. 

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