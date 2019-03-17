دبي تزيد حد السرعة على شارع الشيخ زايد بن حمدان إلى 100 كلم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

قرّرت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، زيادة حدّ السرعة القانونية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الواقع بين شارع دبي - العين وشارع اليلايس من 90 كلم في الساعة إلى 100 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من اليوم .

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن قرار زيادة السرعة على هذا الجزء من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، جاء بعد دراسات مستفيضة، بما يتوافق مع دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، والذي يتضمن آليات

واشتراطات ومعايير هندسية مرنة في تحديد وتقييم السرعات على طرق إمارة دبي، حسب أفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث إنه يحدد العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الهندسية الأساسية المتعلقة بمعالجةعدم الالتزام بالسرعات المحددة، بالإضافة إلى زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري.

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