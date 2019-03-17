بيان دولي مشترك في الذكرى الثامنة للثورة السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)



أصدرت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا بياناً مشتركاً، تزامناً مع الذكرى الثامنة للثورة السورية

وأوضح البيان بتأكيد حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وتعزيز المكاسب المتحققة من تحرير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار البيان بوجود نحو 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويحرم النظام الكثير منهم من وصول آمن ودون عراقيل للمساعدات الإنسانية.

كما إن ما يربو على 11 مليون شخص أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم، وأيضا ازدادت حدة العنف مؤخرا في إدلب، وحصدت الضربات الجوية أرواح مدنيين وموظفي إغاثة.

وأشار البيان بأن عشرات آلاف السوريين خرجوا وقتها في مظاهرات للمطالبة بحق التعبيرعن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة، لكن رد النظام السوري، ودوره في الصراع الذي اندلع لاحقا، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

فيما أكد البيان على تقدير الرجال والنساء الشجعان من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لأجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين.

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