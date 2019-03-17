مئات المختطفين لا يزالون في أنفاق الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ما يزال مئات المفقودين في أنفاق بمنطقة الباغوز بسوريا ينتظرون خروجهم أو إفراج تنظيم داعش عنهم، وفي مقدمتهم المطران يوحنا إبراهيم وهو مطران السريان الأرثوذوكس في حلب،

المختطف منذ النصف الثاني من أبريل من عام 2013، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 7 من فبراير الماضي عن صحة المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام غربية، حول صفقة تسليم رهائن لدى تنظيم داعش ، مقابل فتح ممر آمن له نحو منطقة آمنة،

حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في أواخر نوفمبر من العام 2015، ما أبلغه به قيادي سوري منشق عن تنظيم داعش ، عن أن الكاهن الإيطالي باولو دالوليو، ما يزال على قيد الحياة، عقب اختفائه منذ الـ 29 من شهر يوليو من العام 2013، لدى ذهابه إلى مقر تنظيم داعش والواقع في مبنى محافظة الرقة، لمقابلة قيادي في التنظيم،

وأكد القيادي السوري المنشق عن التنظيم للمرصد أن الأب باولو محتجز في سجن تشرف عليه الكتيبة المعروفة باسم "الكتيبة الأوزبكية"، والموجود في غرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، كما أكد القيادي الذي يعد من قيادات الصف الثاني في التنظيم، مشاهدته حينها للأب باولو بشكل شخصي أثناء مهمة له في ذلك السجن.

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