الأبرز ليوم الأحد 17/03/2019

الأبرز ليوم الأحد 17/03/2019

سوريا الديمقراطية: لا مهلة زمنية لانتهاء المعركة ضد داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الأحد 17 آذار / مارس أن لا مهلة زمنية محددة لانتهاء معركتها ضد تنظيم داعش في شرق سوريا، مشيرة الى أن المقاتلين الذين لا يزالون محاصرين في جيب الباغوز يقدرون بالآلاف.

ومنذ مطلع العام، كثفت قوات سوريا الديمقراطية، عملياتها العسكرية ضد آخر معقل للتنظيم في بلدة الباغوز، في إطار هجوم تشنّه منذ أيلول/سبتمبر في ريف دير الزور الشرقي. وبات التنظيم حالياً محاصراً في بقعة محدودة داخل الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات قرب الحدود العراقية.

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