ارتفاع عدد الضحايا العرب في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت أحدث بيانات ارتفاع عدد الضحايا العرب في مجزرة نيوزيلندا التي ارتبكها إرهابي أسترالي هاجم بالرصاص مصلين في مسجدين ، إلى 18 قتيلا من 6 بلدان عربية.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن أعداد الضحايا الفلسطينيين جراء العمل الإرهابي في المسجدين، قد وصل إلى 6 قتلى، و6 جرحى.

وحددت الوزارة في بيان رسمي أسماء الضحايا، وهم: عبد الفتاح قاسم الدقي، وعلي المدني وعطا محمد عليان، وأمجد حميد، وأسامة أبو كويك، وكامل درويش.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأسماء قد تتقاطع مع قوائم المملكة الأردنية الهاشمية، أو غيرها من قوائم الدول الأخرى بحكم أن البعض منهم مسجل في نيوزلندا بهذه الجنسية أو تلك بالرغم من أصولهم الفلسطينية، بحسب الوزارة.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربيين على لسان المتحدث باسمها السفير سفيان القضاة، عبر توتير، عن ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في الهجوم إلى 4 بعد وفاة أحد المصابين، بينما لا يزال هناك 5 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات النيوزيلندية.

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