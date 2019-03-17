خروقات جديدة للحوثيين في الحديدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة 31 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر التحالف أن الخرق شمل استخدام جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

وامتد الخرق إلى كل من الدريهمي، والجاح في بيت الفقيه، وكذلك التحيتا وحيس.

وقالت مصادر في وحدة الهندسة التابعة للقوات المشتركة إن الحوثيين حولوا مدينة الحديدة إلى حقل ألغام شمل منازل المواطنين والمباني الحكومية والمنشآت الحيوية.

ونزعت وحدات الهندسة خلال الفترة الماضية أكثر من 3000 لغم بمختلف الأحجام من داخل مطاحن البحر الأحمر فقط.

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