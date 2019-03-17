عاجل

خروقات جديدة للحوثيين في الحديدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة 31 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر التحالف أن الخرق شمل استخدام جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

وامتد الخرق إلى كل من الدريهمي، والجاح في بيت الفقيه، وكذلك التحيتا وحيس.

وقالت مصادر في وحدة الهندسة التابعة للقوات المشتركة إن الحوثيين حولوا مدينة الحديدة إلى حقل ألغام شمل منازل المواطنين والمباني الحكومية والمنشآت الحيوية.

ونزعت وحدات الهندسة خلال الفترة الماضية أكثر من 3000 لغم بمختلف الأحجام من داخل مطاحن البحر الأحمر فقط.

للمزيد: 

كيف يؤثر مصرع البدوي على الصراع بين القاعدة وداعش في اليمن

#التحالف #الحوثي #الحديدة #اليمن

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...