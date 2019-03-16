مذبحة حلبجة.. ذكرى تجسد معاناة شعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس العراقي برهم صالح في بيان اليوم السبت بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لقصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق للبلاد

وتمثل حلبجة ذاكرة حية لايمكن ان تنسى احداثها، كما وشدد الرئيس العراقي على ضرورة انصاف المدينة واهلها وتعويض ذوي الشهداء احتراما لما قدموه من تضحيات وتلبية مطالبهم المشروعة،

من جهته قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن المذبحة التي ارتكبها النظام السابق قبل اكثر من ثلاثة عقود في حلبجة كانت بمثابة "يوم اسود" لن ينسى.

هذا ودعا محافظ حلبجة، آزاد توفيق، السبت، حكومتي بغداد واربيل والمجتمع الدولي لتحويلها إلى محافظة نموذجية.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد جددت مطالبتها للحكومة العراقية بتعويض ذوي الضحايا بالشكل الذي يليق بهم مادياً ومعنوياً.

المدينة الكردية التي تبعد حوالي 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة العراقية بغداد، استُهدفت بالطائرات انتقاما منها لدورها في الحرب مع إيران.

أدى الهجوم بحسب تقارير إلى مقتل حوالي خمسة آلاف شخص في اليوم ذاته غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة حوالي 10 آلاف بجروح.

ولقي الآلاف بعد ذلك مصرعهم بسبب المضاعفات الناجمة عن استخدام السلاح الكيميائي.

ويعتقد أن الغازات التي استخدمها نظام صدام حسين ضد المدينة الكردية كان من بينها غازا الخردل والسارين.

وبأمر من وزير الدفاع الأسبق على حسن المجيد، هاجمت طائرات العراقية حلبجة التي كانت محتلة من قبل الجيش الإيراني في أواخر أيام الحرب العراقية الإيرانية.

كانت المدينة التي كان يقطنها حوالي 80 ألف شخص متعاطفة مع إيران خلال الحرب. وفي آذار/مارس 1988 دخلت قوات كردية المدينة بدعم من القوات الإيرانية، فرد صدام حسين بإرسال ثماني طائرات أمطرت المدينة بالقنابل.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش روايات شهود عيان عاصروا هذا الهجوم، من بينهم طالب قال إنه كان يجد صعوبة في التنفس وكان يتقيأ مادة لونها أخضر.

وفي مثل هذا اليوم قبل 31 عاماً، اُزهقت أرواح خمسة ألاف شخص معظمهم من النساء والأطفال في قصف بالطائرات العراقية بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وأفاد أنه كان يوماً أسودَ آخر في سجل الجرائم المتلاحقة بحق أبناء الشعب الكردي الذي عانى الامرين أسوة ببقية العراقيين الذين تعرضوا لجرائم القتل والتدمير والابادة الجماعية

وهذا اول بيان يصدره عبد المهدي عن مذبحة حلبجة منذ أن شغل منصبه رئيساً للوزراء بشكل رسمي في اواخر تشرين الاول اكتوبر 2018.

اقرأ المزيد:

العراق يبدأ إجراءات قانونية بحق 14 فرنسيا من تنظيم داعش