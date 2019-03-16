حملات تنظيف بعد تظاهرات سلمية بالجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في مشهد حضاري رسمه الجزائريون خلال تظاهراتهم الرافضة لإستمرار بوتفليقة وتأجيله الانتخابات الرئاسية والمطالب بالتغيير الفوري للنظام.

باشر العشرات من المتطوعين عملية إزالة مخلّفات المسيرات التي اجتاحت شوارع العاصمة وغيرها من المدن، وتنظيم عمليات تنظيف واسعة شارك فيها المتظاهرون وفق ما تناقتله صفحات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي .

تلك المبادرات أبرزت محافظة الشباب على سلمية التظاهرات رغم الجموع الغفيرة المشاركة، زيادة على عمليات التنظيف الواسعة للشوارع بعد نهاية المسيرات، وترك الشوارع كما كانت قبل بداية المسيرات.

وخرجت احتجاجات كبيرة، الجمعة، رافضة للقرارات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطالب المتظاهرون بتغيير سياسي فوري رافضين بذلك المقترحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة بعد قرار تأجيل الانتخابات وسحب ترشحه لها.

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