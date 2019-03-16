الشباب الجزائري يطالب النظام بتغير جذري

أخبار الآن - العاصمة الجزائرية - الجزائر (جمال لعريبي)

خرج الشباب الجزائري بقوة في احتجاجات مليونية يطالبون فيها النظام ب تسليم المشعل للشباب و اشراكهم في العملية السياسية لأنهم يمثلون أكثر من ثلثي المجتمع

مروان شاب جامعي يقطن بأعالي العاصمة الجزائرية في هذا المكتب الصغير يحضر رفقة صديقه شعار الاحتجاجات التي يحمله وكله امل في تغيير الوضع في وطنه الجزائر

بدأت الشوارع تعج بالمتضاهرين حاملين لافتات وهاتفين بشعارات تطالب فيها النظام بالرحيل مروان ايضا كان في الموعد رفقة أصدقائه للاحتجاج والمطالبة باشراك الشباب في العمل السياسي

ضرورة تسليم المشعل للشباب والاهتمام بهم والاستماع إلى انشغالتهم مطالب رفعها الشباب المحتجون اليوم علها تجد اذانا صاغية

يتواصل الحراك الشعبي وتتواصل معه طلبات الشباب هنا في وسط الجزائر في تغيير الحكومة والإنصات إلى مطالبهم جمال لعريبي لأخبار الآن من وسط الحراك الشعبي وسط العاصمة في الجزائر

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