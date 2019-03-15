من البغدادي الى المشاة.. هكذا بدت "شجرة عائلة" داعش الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

لطالما سعى زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي لتنظيم سلسلة قيادة صلبة تحته، مقسمة إلى مجالس منفصلة مسؤولة عن كل شيء من بيع النفط ، إلى الاتصالات الداخلية والقرارات التي يجب تنفيذها وكيفية تنفيذها.

صحيفة "الديلي ميل" نشرت معلومات مفصلة حول كيفية عمل التنظيم الإرهابي قبل انهياره، وكذلك أسماء نواب البغدادي ورؤساء الإدارات.

التفاصيل في التقرير التالي والذي كنت قد سجلته سابقا.

في الوقت الذي كانت تعمل فيه القيادة المركزية لتنظيم القاعدة الإرهابي باستخدام مجموعة صغيرة من المستشارين الموثوقين المقربين من الزعيم أيمن الظواهري، تمكنت داعش من الاستجابة السريعة للقضايا والتطورات بفضل فريق من المديرين التنفيذيين الذين لديهم القدرة على العمل باسم البغدادي.

في حين أن البغدادي - واسمه الحقيقي هو إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي - هو الزعيم العام لداعش، إلا أنه من المعلوم أنه عين نائبين للإشراف على العمليات في العراق وسوريا.

ومن المعروف أن فضل أحمد عبد الله الحيالي ، والذي يطلق عليه أبو مسلم التركماني، كان المسؤول عن العمليات في العراق ، في حين أن الرجل المعروف بأبو علي الأنباري المسؤول عن سوريا.

كما عين البغدادي حكومة مؤلفة من سبعة رجال، يقدم كل عضو تقاريره إليه مباشرة ويقدم المشورة بشأن العمليات في جميع أنحاء المناطق التي يحتلها، وفقًا لبحث جديد أجرته مجموعة أبحاث تعنى بالإرهاب.

يُعتقد أن هذه المجموعة المكونة من سبعة أشخاص هم شوكت حازم الفرحات ، والمعروف بأبو عبد القادر ، ويقدم المشورة بشأن قضايا الإدارة العامة ، وعبد الواحد خُتْنَاير أحمد ، الذي يطلق على نفسه اسم أبو لؤي أو أبو علي، إضافة إلى عدة مستشارين أمنيين.

ومن بين أعضاء مجلس الوزراء، أيضا بشار إسماعيل الحمداني، والمعروف بأبو محمد ويشغل رئيس الأسرى، وفي منصب رئيس الشؤون المالية في العراق موفق مصطفى محمد الكرموش، المعروف باسم أبو صلاح، ومحمد حامد الدليمي، الذي يطلق على نفسه اسم أبو حجر العسافي والذي يعمل كرئيس الرسائل الداخلية، وعبد الله أحمد المشيداني، المعروف بأبو قاسم وهو المسؤول عن وصول المقاتلين الأجانب.

وبينما يتصرف مجلس الوزراء بشكل صارم كهيئة استشارية للبغدادي نفسه ، وظف زعيم داعش أيضًا 12 حاكمًا في سوريا و 12 محافظًا في العراق يضمنون تنفيذ أوامره، وكل محافظ منهم يعين فريقًا من المستشارين لإدارة كل جانب من جوانب الحياة اليومية في المنطقة التي يحتلها.

وفقًا للتقارير، يتولى كل محافظ مسؤولية ثمانية مجالس: هي المالية لإدارة بيع النفط وشراء الأسلحة والإمدادات ، والقيادة لتنفيذ وصياغة القوانين، والعسكرية للدفاع عن الإقليم، والقانونية "الجريمة و العقاب" ، والمساعدة لضمان توفير الموارد الكافية للمقاتلين، والأمن وهي الشرطة الداخلية، والاستخبارات والتي تعنى بجمع المعلومات، إضافة إلى وسائل الإعلام والتي تهتم بإصدار البيانات والدعاية ، والإشراف على استخدام أفراد التنظيم لوسائل التواصل الاجتماعي.

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